Закроется ли правительство США в результате очередной бюджетной войны

Республиканцы контролируют 53 мандата в сенате, но для вынесения документа на итоговое голосование (где для принятия решения понадобится обычное большинство, т. е. 51 голос и больше) нужно 60 голосов. Иначе говоря, республиканцам нужно привлечь на свою сторону хотя бы семь демократов. Для однопартийцев президента ситуация осложняется еще и тем, что они не могут гарантировать единогласия в своих рядах, что увеличивает влияние сенатских демократов на весь процесс, несмотря на то что они в меньшинстве.