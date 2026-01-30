Закроется ли правительство США в результате очередной бюджетной войны

Закроется ли правительство США в результате очередной бюджетной войныОппозиция Трампу покушается на бюджет миграционной службы
Белый дом и представители сената США пытаются договориться о сделке по продолжению финансирования федерального правительства, чтобы избежать частичного закрытия правительства (частичного шатдауна), которое может наступить 31 января, если средства не будут одобрены. Об этом 29 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом с одной стороны и демократы – с другой не могут согласовать один из главных проблемных вопросов – финансирование министерства внутренней безопасности (DHS). Первые выступают за его продление, а последние – за приостановку. Причина этого противоречия – действия иммиграционной полиции ICE (курируется DHS), в результате которых в январе в Миннеаполисе (штат Миннесота) агентами службы были убиты два гражданина США.
После второго инцидента (убийство 37-летнего медбрата Алекса Претти) лидер демократов в сенате Чак Шумер пригрозил заблокировать законопроект о продолжении финансирования правительства, если в документе будут предусмотрены деньги для DHS. То есть если к 31 января законодатели не придут к согласию, то начнется частичный шатдаун (см. врез).
Кроме того, 29 января американский журналист Джейк Шерман на своей странице в X (экс-Twitter) сообщил, что средства для DHS могут быть согласованы по отдельной линии финансирования (не до конца финансового года, а временно). Но тогда даже при наличии согласия между Белым домом и демократами-сенаторами документ нужно будет повторно утвердить в палате представителей. Ситуация обостряется сложными погодными условиями, которые могут помешать оперативной организации голосования, включая сбор конгрессменов.
Стоит отметить, что даже при наступлении частичного шатдауна DHS и, соответственно, ICE продолжат функционирование. Это возможно благодаря средствам, одобренным в рамках «Большого прекрасного законопроекта» Трампа летом 2025 г. В частности, как отмечает газета The New York Times, именно на ограничении этой денежной лазейки настаивают демократы.
Возмущение действиями ICE давно не ограничивается Миннесотой. Согласно последнему опросу YouGov, опубликованному 26 января, 57% американцев не поддерживают работу ICE, а 46% выступают за ее упразднение. В целом деятельность ведомства уже давно вызывает вопросы у значительной части американского общества. На этом фоне проблемы с рейтингами продолжает испытывать и сам Трамп.
Причины шатдауна
По данным агрегатора Real Clear Politics на 27 января, уровень его поддержки не превышает 42,8%. При этом по иммиграционной политике показатель составляет 44,9%. Учитывая контекст, Трамп, несмотря на сохранение относительно жесткой публичной риторики, все-таки попытался немного успокоить ситуацию. Например, вместо министра внутренней безопасности Кристи Ноэм Трамп поручил разрешить ситуацию в Миннеаполисе своему «царю границы» Тому Хоману. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что администрация намеревается проводить точечные операции по отлову и депортации нелегалов.
Республиканцы контролируют 53 мандата в сенате, но для вынесения документа на итоговое голосование (где для принятия решения понадобится обычное большинство, т. е. 51 голос и больше) нужно 60 голосов. Иначе говоря, республиканцам нужно привлечь на свою сторону хотя бы семь демократов. Для однопартийцев президента ситуация осложняется еще и тем, что они не могут гарантировать единогласия в своих рядах, что увеличивает влияние сенатских демократов на весь процесс, несмотря на то что они в меньшинстве.
Сделка между партиями возможна, но до шатдауна они точно не успевают, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. По его словам, администрация Трампа готова на уступки, чтобы продлить переговоры по иммиграционной полиции. Наиболее приемлемым, по мнению Козлова, для Белого дома кажется следующая структура сделки: до конца сентября финансируется работа всех ведомств, а финансирование DHS продлевается на два месяца с возможностью дальнейшего продления.