Главная / Политика /

Илон Маск заявил об изменении мирового баланса сил

Ведомости

В мире меняется баланс сил. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

Так миллиадер прокомментировал пост одного из пользователей, в котором говорилось о десяти странах-вкладчиках в рост мирового реального ВВП. В топ вошли Китай, Индия, США, Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускали, что рост мирового ВВП в 2026 г. составит от 2,6 до 3,1%. По их мнению, развивающиеся страны могут начать вносить более весомый вклад в мировую экономику.

Большие перспективы есть у Индии, убедительный рост в 2% могут показать и США, указали эксперты. Они считают, что в Европе экономическая динамика останется слабой. В условиях торговых ограничений будут выигрывать стратегические союзники крупнейших экономик мира, граничащих с ними: Мексика в случае с США и страны Юго-Восточной Азии в случае с КНР.

