ВС РФ взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Торецкое в Донецкой народной республике (ДНР) и Петровка в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Взятие Торецкого произошло в результате действий подразделения группировки войск «Центр». В Запорожской области контроль над Петровкой установили подразделения группировки войск «Восток».
По данным оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 47 беспилотников самолетного типа.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах вооруженных силах Украины, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.
30 января российская армия взяла под контроль поселок Бересток в ДНР, а также Терноватое и Речное в Запорожской области. Днем ранее ВС РФ установили контроль над селом Белая Береза в Сумской области. 27 января Минобороны объявило об установлении контроля над населенным пунктом Новояковлевка в Запорожье.