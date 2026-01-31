ВС РФ взяли под контроль населенные пункты в ДНР и Запорожской области

30 января российская армия взяла под контроль поселок Бересток в ДНР, а также Терноватое и Речное в Запорожской области. Днем ранее ВС РФ установили контроль над селом Белая Береза в Сумской области. 27 января Минобороны объявило об установлении контроля над населенным пунктом Новояковлевка в Запорожье.