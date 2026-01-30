ВС РФ взяли Бересток в ДНР, Терноватое и Речное в Запорожье
Российская армия взяла под контроль поселок Бересток в Донецкой народной республике (ДНР), а также Терноватое и Речное в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Населенный пункт Бересток перешел под контроль России в результате действий подразделений «Южной» группировки войск, уточнили в ведомстве. Установить контроль над Терноватым удалось благодаря продвижению в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделения группировки войск «Восток». В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» был взят под контроль поселок Речное.
Вооруженные силы (ВС) РФ 29 января установили контроль над селом Белая Береза в Сумской области. 27 января российские военные установили контроль над населенным пунктом Новояковлевка в Запорожской области. 24 января Минобороны заявляло о взятии под контроль населенного пункта Старица в Харьковской области.
Днем ранее военное ведомство сообщало о взятии под контроль Симиновки в Харьковской области. 19 января Минобороны РФ объявило об установлении контроля над селом Новопавловка в ДНР и Павловкой в Запорожской области. Новопавловку заняли подразделения группировки войск «Центр», а Павловку – подразделения «Днепра».