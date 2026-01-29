Российские военные взяли под контроль село Белая Береза в Сумской области
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Отмечается, что населенный пункт перешел под контроль РФ благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Север».
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Новояковлевка в Запорожской области 27 января. 24 января Минобороны заявляло о взятии под контроль населенного пункта Старица в Харьковской области. Как отмечалось, контроль над ним установили подразделения группировки войск «Север», которые также нанесли удары по украинским механизированным бригадам и бригаде территориальной обороны в районах Волчанских Хуторов и Охримовки.
23 января военное ведомство сообщало о взятии под контроль Симиновки в Харьковской области. А 19 января Минобороны РФ объявило об установлении контроля над селом Новопавловка в ДНР и Павловкой в Запорожской области. Новопавловку заняли подразделения группировки войск «Центр», а Павловку – подразделения «Днепра».