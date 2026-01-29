Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные взяли под контроль село Белая Береза в Сумской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Отмечается, что населенный пункт перешел под контроль РФ благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Север».

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Новояковлевка в Запорожской области 27 января. 24 января Минобороны заявляло о взятии под контроль населенного пункта Старица в Харьковской области. Как отмечалось, контроль над ним установили подразделения группировки войск «Север», которые также нанесли удары по украинским механизированным бригадам и бригаде территориальной обороны в районах Волчанских Хуторов и Охримовки.

23 января военное ведомство сообщало о взятии под контроль Симиновки в Харьковской области. А 19 января Минобороны РФ объявило об установлении контроля над селом Новопавловка в ДНР и Павловкой в Запорожской области. Новопавловку заняли подразделения группировки войск «Центр», а Павловку – подразделения «Днепра».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь