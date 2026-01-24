Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль Старицу в Харьковской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

По данным обронного ведомства, контроль над Старицей установили подразделения группировки войск «Север». Военные также поразили подразделения двух механизированных украинских бригад и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Охримовка региона.

23 января Минобороны объявило о взятии под контроль российских сил населенного пункта Симиновка в Харьковской области. 19 января стало известно об установлении контроля над селом Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР) и Павловкой в Запорожской области. Новопавловка была взята в результате действий подразделений группировки войск «Центр», контроль над Павловкой установили подразделениями «Днепра».

17 января ВС РФ взяли Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Днем ранее военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Закотное в республике и Жовтневое в Запорожье.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте