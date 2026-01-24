ВС РФ взяли под контроль Старицу в Харьковской области

23 января Минобороны объявило о взятии под контроль российских сил населенного пункта Симиновка в Харьковской области. 19 января стало известно об установлении контроля над селом Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР) и Павловкой в Запорожской области. Новопавловка была взята в результате действий подразделений группировки войск «Центр», контроль над Павловкой установили подразделениями «Днепра».