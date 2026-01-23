ВС России взяли под контроль Симиновку в Харьковской области

19 января сообщалось об установлении контроля над селом Новопавловка в ДНР и Павловкой в Запорожской области. В Минобороны уточняли, что Новопавловка была взята в результате действий подразделений группировки войск «Центр», а Павловка – подразделениями группировки войск «Днепр».