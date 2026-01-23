ВС России взяли под контроль Симиновку в Харьковской области
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Симиновка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, населенный пункт перешел под контроль российских сил в течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» на харьковском направлении.
19 января сообщалось об установлении контроля над селом Новопавловка в ДНР и Павловкой в Запорожской области. В Минобороны уточняли, что Новопавловка была взята в результате действий подразделений группировки войск «Центр», а Павловка – подразделениями группировки войск «Днепр».
17 января ВС России установили контроль над Привольем в ДНР и Прилуками в Запорожской области. А 16 января российские военные сообщали о контроле над населенными пунктами Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожье.