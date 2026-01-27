ВС России взяли под контроль Новояковлевку в Запорожской области
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Новояковлевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Днепр».
24 января Минобороны заявляло о взятии под контроль населенного пункта Старица в Харьковской области. Как отмечалось, контроль над ним установили подразделения группировки войск «Север», которые также нанесли удары по украинским механизированным бригадам и бригаде территориальной обороны в районах Волчанских Хуторов и Охримовки.
23 января военное ведомство сообщало о взятии под контроль Симиновки в Харьковской области. А 19 января Минобороны РФ объявило об установлении контроля над селом Новопавловка в ДНР и Павловкой в Запорожской области. Новопавловку заняли подразделения группировки войск «Центр», а Павловку – подразделения «Днепра».