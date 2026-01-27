ВС России взяли под контроль Новояковлевку в Запорожской области

24 января Минобороны заявляло о взятии под контроль населенного пункта Старица в Харьковской области. Как отмечалось, контроль над ним установили подразделения группировки войск «Север», которые также нанесли удары по украинским механизированным бригадам и бригаде территориальной обороны в районах Волчанских Хуторов и Охримовки.