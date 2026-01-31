В Китае министр по ЧС оказался под следствием
В Китае в отношении министра по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси организована дисциплинарная и надзорная проверка, пишет «Синьхуа».
Расследование осуществляется совместно Центральной комиссией по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая (ЦКПД) с государственным надзорным комитетом.
Основанием для него послужили подозрения в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законодательства.
В Китае 24 января объявили о начале расследования в отношении высокопоставленных военных руководителей. Под проверку попали заместитель председателя Центрального военного совета (высшего военного органа страны) генерал-полковник Чжан Юся и начальник Объединенного штаба (фактически – начальник генштаба) Лю Чжэньли.
75-летний Чжан Юся, который также является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, и 61-летний Лю Чжэньли подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Эта стандартная формулировка в Китае обычно указывает на коррупционные обвинения. Санкцию на возбуждение дела против них дал Центральный комитет КПК.