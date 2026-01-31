Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Китае министр по ЧС оказался под следствием

Ведомости

В Китае в отношении министра по чрезвычайным ситуациям КНР Ван Сянси организована дисциплинарная и надзорная проверка, пишет «Синьхуа».

Расследование осуществляется совместно Центральной комиссией по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая (ЦКПД) с государственным надзорным комитетом.

Основанием для него послужили подозрения в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законодательства.

Массовые чистки армии перерастают в Китае во внутренний кризис

Политика / Международные новости

В Китае 24 января объявили о начале расследования в отношении высокопоставленных военных руководителей. Под проверку попали заместитель председателя Центрального военного совета (высшего военного органа страны) генерал-полковник Чжан Юся и начальник Объединенного штаба (фактически – начальник генштаба) Лю Чжэньли.

75-летний Чжан Юся, который также является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, и 61-летний Лю Чжэньли подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Эта стандартная формулировка в Китае обычно указывает на коррупционные обвинения. Санкцию на возбуждение дела против них дал Центральный комитет КПК.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь