В Китае министр по ЧС оказался под следствием

75-летний Чжан Юся, который также является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, и 61-летний Лю Чжэньли подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Эта стандартная формулировка в Китае обычно указывает на коррупционные обвинения. Санкцию на возбуждение дела против них дал Центральный комитет КПК.