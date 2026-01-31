В Кишеневе произошло масштабное отключение электричества

Чебан призвал граждан быть осторожными на дорогах и перекрестках, на которых не работают светофоры. Он уточнил, что в городских больницах были подключены генераторы, но они работают ограниченное количество часов. В Кишеневе не ходят троллейбусы, вместо них будут использоваться автобусы.