В Кишеневе произошло масштабное отключение электричества
Большая часть Кишенева отключена от электроэнергии. Об этом сообщил мэр столицы Молдавии Иван Чебан в Telegram-канале.
Чебан призвал граждан быть осторожными на дорогах и перекрестках, на которых не работают светофоры. Он уточнил, что в городских больницах были подключены генераторы, но они работают ограниченное количество часов. В Кишеневе не ходят троллейбусы, вместо них будут использоваться автобусы.
Министерство энергетики Молдавии назвало причиной аварийного отключения электроснабжения проблемы в работе энергосетей Украины, которые привели к отключению электроэнергии на балансировочной станции Молдавской ГРЭС. Оператор «Молделектрика» работает над устранением проблемы.
30 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля 2026 г. по просьбе президента США Дональда Трампа. Американский лидер попросил об этом российского главу Владимира Путина с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров.