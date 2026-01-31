В Казахстане сохранят статус русского языка как официального
Статус русского языка как официального в Казахстане сохраняется в проекте новой конституции. Это положение отражено в тексте проекта основного закона страны, который был опубликован на сайте Конституционного суда республики.
«В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык», – указано в ст. 9 проекта новой конституции.
Разработка проекта нового основного закона велась с привлечением широкого круга участников: учитывались предложения граждан, партий, общественных организаций и экспертов. Документ прошел этап публичных обсуждений и детальную доработку норм.
На очередном ежегодном заседании национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обнародовал новые детали масштабной конституционной реформы. Для ее реализации будет сформирована конституционная комиссия под руководством председателя Конституционного суда Эльвиры Азимовой. Предстоящие изменения должны быть окончательно утверждены на всенародном референдуме, который, как ранее сообщалось, состоится в 2027 г.
Глава государства подтвердил ранее озвученные планы по переходу от двухпалатного парламента к однопалатному. Снова появится пост вице-президента, который в 1996 г. упразднил первый президент Нурсултан Назарбаев. Токаев также объявил о создании нового высшего консультативного органа – народного совета Казахстана (халык кенесы).