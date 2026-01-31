В Казахстане сохранят статус русского языка как официального

На очередном ежегодном заседании национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обнародовал новые детали масштабной конституционной реформы. Для ее реализации будет сформирована конституционная комиссия под руководством председателя Конституционного суда Эльвиры Азимовой. Предстоящие изменения должны быть окончательно утверждены на всенародном референдуме, который, как ранее сообщалось, состоится в 2027 г.