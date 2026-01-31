NYT: Европа разрабатывает план для противодействия Трампу

В ходе длившихся до утра переговоров был согласован план действий, направленный на снижение уязвимости ЕС. Стратегия, как сообщают осведомленные источники, включает три ключевых элемента: сохранение внешнего спокойствия перед лицом провокаций, подготовку ответных торговых мер и ускоренное сокращение военно-экономической зависимости от США. При этом источники подчеркивают, что реализация этой стратегии рассчитана на долгосрочную перспективу.