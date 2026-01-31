Газета
Главная / Политика /

NYT: Европа разрабатывает план для противодействия Трампу

Ведомости

После резких заявлений президента США Дональда Трампа, включавших угрозы экономического давления и критику европейских ценностей, лидеры стран Евросоюза провели экстренное совещание в Брюсселе. Об этом сообщает The New York Times. Главной темой стала выработка общей позиции в условиях стремительного ухудшения отношений с Вашингтоном, ярким проявлением которого стал интерес Трампа к покупке Гренландии.

В ходе длившихся до утра переговоров был согласован план действий, направленный на снижение уязвимости ЕС. Стратегия, как сообщают осведомленные источники, включает три ключевых элемента: сохранение внешнего спокойствия перед лицом провокаций, подготовку ответных торговых мер и ускоренное сокращение военно-экономической зависимости от США. При этом источники подчеркивают, что реализация этой стратегии рассчитана на долгосрочную перспективу.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, идеологически близкая Трампу, призвала к продолжению диалога. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за снятие регуляторных барьеров для стимуляции роста европейской экономики. Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, заявил о необходимости демонстрации готовности дать жесткий ответ.

Для краткосрочного снижения напряженности европейцы обсуждают усиление присутствия в Арктике. В долгосрочном плане работа ведется по диверсификации торговых связей, укреплению собственных вооруженных сил и сокращению технологической зависимости. Но эксперты отмечают, что у ЕС до сих пор нет конкретного плана достижения реальной военной автономии. Фрагментированная финансовая система, медленные процедуры принятия решений и внутренние разногласия по-прежнему тормозят амбициозные проекты по укреплению европейского суверенитета.

Как писала The Wall Street Journal, критика со стороны европейских стран в адрес намерений Трампа приобрести Гренландию вряд ли перерастет в реальное дистанцирование от Вашингтона. Глубокая экономическая и военная зависимость ЕС от Соединенных Штатов ослабляет переговорные позиции европейских государств по широкому спектру вопросов.

