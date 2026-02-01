Газета
Политика

Трамп предупредил Канаду о рисках торгового союза с Китаем

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пообещал серьезные последствия для Оттавы в случае заключения торгового соглашения с Пекином.

Общаясь с журналистами на борту своего самолета, американский лидер заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то США предпримут очень серьезные шаги. Он отметил, что у него прекрасные отношения с председателем Си Цзиньпином, но добавил, что они не могут допустить, чтобы Китай получил контроль над Канадой. По его мнению, предполагаемая сделка приведет именно к такому результату.

Трамп также иронично заметил, что, заключив соглашение, Пекин, возможно, «первым делом положит конец» хоккею в Канаде.

25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Канаду может ждать «большая головная боль» из-за ссоры с Трампом. Представитель Кремля также предположил, что отзывом приглашения вступить в «Совет мира» США «наказали» Канаду. 22 января спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предположил, что следующей сделкой США после Гренландии может стать Канада.

