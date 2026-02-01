Трамп предупредил Канаду о рисках торгового союза с Китаем

Общаясь с журналистами на борту своего самолета, американский лидер заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то США предпримут очень серьезные шаги. Он отметил, что у него прекрасные отношения с председателем Си Цзиньпином, но добавил, что они не могут допустить, чтобы Китай получил контроль над Канадой. По его мнению, предполагаемая сделка приведет именно к такому результату.