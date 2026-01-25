Песков предрек Канаде «головную боль» на фоне ссоры с Трампом
Канаду может ждать «большая головная боль» из-за ссоры с американским президентом Дональдом Трампом. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Не знаю, насколько это болезненно для Канады, но то, что, скажем так, их ожидает большая головная боль – могу предположить с большой долей вероятности», – сказал он.
Песков также предположил, что отзывом приглашения вступить в «Совет мира» США «наказали» Канаду.
«Великие державы начали использовать экономическую интеграцию в качестве оружия, тарифы в качестве рычага воздействия, финансовую инфраструктуру в качестве средства принуждения, а цепочки поставок в качестве уязвимых мест, которые можно использовать в своих интересах», – сказал премьер Канады.
Карни считает, что «средние державы» должны действовать вместе: «Если нас нет за столом, мы становимся частью меню».