Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск

Ведомости

МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

Причиной для розыска стало уголовное дело, возбужденное в отношении Яценюка. Конкретная статья обвинения не уточняется.

В 2023 г. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем бывшим украинским чиновникам в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией в Донбассе. Среди них был и Яценюк. По данным следствия, в результате операции в 2014-2016 гг. погибли и получили ранения 1382 человека, включая 44 ребенка.

Кроме того, в 2017 г. суд заочно арестовал Яценюка по обвинениям в участии в вооруженном формировании и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

