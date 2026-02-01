Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.
Причиной для розыска стало уголовное дело, возбужденное в отношении Яценюка. Конкретная статья обвинения не уточняется.
В 2023 г. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем бывшим украинским чиновникам в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией в Донбассе. Среди них был и Яценюк. По данным следствия, в результате операции в 2014-2016 гг. погибли и получили ранения 1382 человека, включая 44 ребенка.
Кроме того, в 2017 г. суд заочно арестовал Яценюка по обвинениям в участии в вооруженном формировании и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.