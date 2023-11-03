СК предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку

Помимо этого, председателю СК России Александру Бастрыкину в ходе рабочей поездки на территорию ЛНР доложили, что на основании уголовных дел СК суд осудил очно и заочно более 130 участников вооруженных формирований Украины. При этом расследование многих дел до сих пор продолжается. В частности, следователи работают над установлением обстоятельств событий, который произошли в Мариуполе весной 2022 г. «Следователи продолжают документировать многочисленные свидетельства крайней жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению, а также факты необоснованного применения оружия по гражданским объектам», – добавили в СК.