СК предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку
Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины, в том числе бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, который занимал этот пост с 2014 по 2016 г. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Помимо Яценюка, заочное обвинение также было предъявлено бывшим и. о. главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и и. о. министра иностранных дел Андрею Дещице.
«Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате последовавших действий в 2014-2016 гг. ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка, разрушены или повреждены более 345 гражданских объектов. Следствием принимаются меры к розыску и аресту фигурантов», – сказано в сообщении.
Помимо этого, председателю СК России Александру Бастрыкину в ходе рабочей поездки на территорию ЛНР доложили, что на основании уголовных дел СК суд осудил очно и заочно более 130 участников вооруженных формирований Украины. При этом расследование многих дел до сих пор продолжается. В частности, следователи работают над установлением обстоятельств событий, который произошли в Мариуполе весной 2022 г. «Следователи продолжают документировать многочисленные свидетельства крайней жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению, а также факты необоснованного применения оружия по гражданским объектам», – добавили в СК.
СК и ранее предъявлял Яценюку заочные обвинения. 27 марта 2017 г. суд в Ессентуках заочно арестовал его. Ему вменялись обвинения по трем статьям: участие в вооруженной группе, покушение на преступление и умышленное убийство. По версии следствия, Яценюк участвовал в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 гг. Экс-премьер обвинения отрицает.