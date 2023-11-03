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Общество

СК предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку

Ведомости

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины, в том числе бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, который занимал этот пост с 2014 по 2016 г. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Помимо Яценюка, заочное обвинение также было предъявлено бывшим и. о. главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и и. о. министра иностранных дел Андрею Дещице.

«Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате последовавших действий в 2014-2016 гг. ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка, разрушены или повреждены более 345 гражданских объектов. Следствием принимаются меры к розыску и аресту фигурантов», – сказано в сообщении.

Помимо этого, председателю СК России Александру Бастрыкину в ходе рабочей поездки на территорию ЛНР доложили, что на основании уголовных дел СК суд осудил очно и заочно более 130 участников вооруженных формирований Украины. При этом расследование многих дел до сих пор продолжается. В частности, следователи работают над установлением обстоятельств событий, который произошли в Мариуполе весной 2022 г. «Следователи продолжают документировать многочисленные свидетельства крайней жестокости украинских националистов по отношению к мирному населению, а также факты необоснованного применения оружия по гражданским объектам», – добавили в СК.

СК и ранее предъявлял Яценюку заочные обвинения. 27 марта 2017 г. суд в Ессентуках заочно арестовал его. Ему вменялись обвинения по трем статьям: участие в вооруженной группе, покушение на преступление и умышленное убийство. По версии следствия, Яценюк участвовал в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 гг. Экс-премьер обвинения отрицает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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