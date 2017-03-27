Суд на Ставрополье заочно арестовал бывшего премьера Украины Яценюка

Ессентукский городской суд (Ставропольский край) по постановлению следователя управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля 2017 г. объявлен в международный розыск», - уточнили в пресс-службе.

Ранее Яценюку заочно было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 (участие в вооруженной группе (банде) Уголовного кодекса России.