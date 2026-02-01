Санкции ЕС против России привели госдолг Германии к историческому рекорду
Государственный долг Германии на фоне санкционной политики ЕС против России вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 г. и достиг в третьем квартале 2025 г. максимального уровня за всю историю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статбюро Destatis.
В первом квартале 2021 г. госдолг Германии составлял 2,38 трлн евро. К осени 2025 г. он достиг 2,79 трлн евро, показав рост на 17,3% с начала 2021 г.
Одна из статей немецкого бюджета – это помощь Украине в рамках политики ЕС. Евросоюз, крупнейшим донором которого является Германия, за этот период выделил Украине $95 млрд, а сама Германия – $1,7 млрд. Такие цифры приводит агентство по данным Минфина Украины.
В январе заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», отметил, что потери Евросоюза от разрыва экономических связей с РФ оцениваются в 1,5 трлн евро. Прошлые оценки МИД РФ в декабре 2025 г. составляли 1,6 трлн евро.