Санкции ЕС против России привели госдолг Германии к историческому рекорду

Государственный долг Германии на фоне санкционной политики ЕС против России вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 г. и достиг в третьем квартале 2025 г. максимального уровня за всю историю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статбюро Destatis.