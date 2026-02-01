Шойгу прибыл в Китай для встречи с главой МИД КНР

С 2021-2022 гг. торговля России и Китая ускорила рост и к 2024 г. достигла $245 млрд, что на 67% больше уровня трехлетней давности. Российский экспорт вырос почти вдвое (на 91,4%), китайский – почти на половину (на 45,6%).