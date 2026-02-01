Шойгу прибыл в Китай для встречи с главой МИД КНР

Шойгу прибыл в Китай для встречи с главой МИД КНРСтороны обсудят изменения в сфере международной и региональной безопасности
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай, где планирует обсудить с министром иностранных дел Ван И вопросы региональной и международной безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.
Как уточнили в аппарате СБ РФ, на встрече с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК стороны обсудят изменения в сфере международной и региональной безопасности.
18 ноября 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая переживают наилучший период за всю историю. В ходе прямой линии 19 декабря 2025 г. Путин назвал китайского лидера своим надежным другом и союзником России.
С 2021-2022 гг. торговля России и Китая ускорила рост и к 2024 г. достигла $245 млрд, что на 67% больше уровня трехлетней давности. Российский экспорт вырос почти вдвое (на 91,4%), китайский – почти на половину (на 45,6%).