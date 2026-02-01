Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Шойгу прибыл в Китай для встречи с главой МИД КНР

Стороны обсудят изменения в сфере международной и региональной безопасности
Ведомости

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай, где планирует обсудить с министром иностранных дел Ван И вопросы региональной и международной безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

Как уточнили в аппарате СБ РФ, на встрече с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК стороны обсудят изменения в сфере международной и региональной безопасности.

18 ноября 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая переживают наилучший период за всю историю. В ходе прямой линии 19 декабря 2025 г. Путин назвал китайского лидера своим надежным другом и союзником России.

С 2021-2022 гг. торговля России и Китая ускорила рост и к 2024 г. достигла $245 млрд, что на 67% больше уровня трехлетней давности. Российский экспорт вырос почти вдвое (на 91,4%), китайский – почти на половину (на 45,6%).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте