В ГД предложили ввести обязательную видеофиксацию сделок с недвижимостью

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе под руководством председателя партии Леонида Слуцкого внесли законопроект, предусматривающий обязательную видеофиксацию нотариусами всех сделок с недвижимостью. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции. Согласно предложению, отснятые материалы должны храниться в качестве доказательной базы с учетом сроков давности по уголовным делам о мошенничестве в данной сфере.