В ГД предложили ввести обязательную видеофиксацию сделок с недвижимостью
Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе под руководством председателя партии Леонида Слуцкого внесли законопроект, предусматривающий обязательную видеофиксацию нотариусами всех сделок с недвижимостью. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции. Согласно предложению, отснятые материалы должны храниться в качестве доказательной базы с учетом сроков давности по уголовным делам о мошенничестве в данной сфере.
Авторы инициативы подчеркивают, что мера направлена на защиту граждан от мошеннических действий. В пояснительной записке отмечается: отсутствие обязанности фиксировать нотариальные действия создает риски для уязвимых категорий граждан, в частности пожилых людей, чье жилье зачастую является единственным активом.
Законопроект зарегистрирован в Госдуме 1 февраля.
В Государственной думе в ноябре 2025 г. началось обсуждение вопроса о введении семидневного периода охлаждения для сделок с недвижимостью. Эта мера связана с ростом числа жалоб на мошенничество на рынке вторичного жилья.