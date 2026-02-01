В ДТП с пассажирским автобусом в турецкой Анталье погибли восемь человек
В Анталье погибли восемь граждан Турции в результате аварии с пассажирским автобусом, сообщает агентство Anadolu. Еще 26 человек получили ранения
Принадлежащий компании Buzlu автобус, курсирующий по маршруту Текирдаг – Анталья, съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло в районе Дешемеалты примерно в 10:20 мск. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщил журналистам губернатор Антальи Хулуси Шахин. Раненых доставили в больницы.
Шахин рассказал, что точную причину аварии установят в ходе технического расследования. По его словам, земля была мокрой, в районе был туман, и, вероятно, автобус ехал с превышением скорости.
7 августа 2025 г. в Турции при столкновении туристического микроавтобуса, следовавшего в Каппадокию, с автомобилем пострадали восемь человек, шесть из них – граждане РФ.