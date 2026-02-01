Кроме того, «Север» за сутки нанесла поражения формированиям трех механизированных бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь Сумской области. А на харьковском направлении группировка войск поразила подразделения механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, Нацгвардии и отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Графское, Черкасские Тишки и Золочев.