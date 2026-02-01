ВС РФ взяли под контроль Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНРРоссийские войска также поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
Российская армия взяла под контроль село Зеленое в Харьковской области и село Сухецкое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Министерстве обороны РФ.
Подразделения группировки войск «Север» брали Зеленое, а войска группировки «Центр» установили контроль над Сухецким, уточнило оборонное ведомство.
Кроме того, «Север» за сутки нанесла поражения формированиям трех механизированных бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь Сумской области. А на харьковском направлении группировка войск поразила подразделения механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, Нацгвардии и отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Графское, Черкасские Тишки и Золочев.
Минобороны сообщило, что российские военные с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, артиллерии, а также ракетные войска ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, которая используется в интересах ВСУ. В течение суток армия России атаковала позиции украинских военнослужащих в 158 районах.
31 января российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.