Путин в день 95-летия со дня рождения Ельцина позвонил его вдове Наине

12 июня 1991 г. Ельцин одержал победу на первых выборах президента РСФСР, получив 57,3% голосов избирателей. В 1996 г. его переизбрали на второй срок. 31 декабря 1999 г. Ельцин досрочно покинул пост, передав полномочия премьер-министру Владимиру Путину. 12 апреля 2007 г. первый президент России был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. 23 апреля в 15:45 он скончался от остановки сердца.