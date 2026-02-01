Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин в день 95-летия со дня рождения Ельцина позвонил его вдове Наине

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной», – сказал он (цитата по ТАСС).

Наине Ельциной в 2026 г. исполнится 94 года.

Фото.

«России просто не везет»: решения и высказывания Бориса Ельцина

Политика / Фото

Ельцин родился 1 февраля 1931 г. в селе Бутка Уральской области (ныне – Свердловская область). В 1955 г. он окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова с квалификацией «инженер-строитель».

12 июня 1991 г. Ельцин одержал победу на первых выборах президента РСФСР, получив 57,3% голосов избирателей. В 1996 г. его переизбрали на второй срок. 31 декабря 1999 г. Ельцин досрочно покинул пост, передав полномочия премьер-министру Владимиру Путину. 12 апреля 2007 г. первый президент России был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. 23 апреля в 15:45 он скончался от остановки сердца. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь