Путин в день 95-летия со дня рождения Ельцина позвонил его вдове Наине
Президент РФ Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной», – сказал он (цитата по ТАСС).
Наине Ельциной в 2026 г. исполнится 94 года.
Ельцин родился 1 февраля 1931 г. в селе Бутка Уральской области (ныне – Свердловская область). В 1955 г. он окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова с квалификацией «инженер-строитель».
12 июня 1991 г. Ельцин одержал победу на первых выборах президента РСФСР, получив 57,3% голосов избирателей. В 1996 г. его переизбрали на второй срок. 31 декабря 1999 г. Ельцин досрочно покинул пост, передав полномочия премьер-министру Владимиру Путину. 12 апреля 2007 г. первый президент России был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. 23 апреля в 15:45 он скончался от остановки сердца.