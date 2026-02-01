Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

В ответном слове патриарх Кирилл поблагодарил президента. Он охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия церкви и государства в России как уникальный для христианской истории, особенно на фоне тяжелого опыта прошлого. По словам патриарха, этот образ отношений, сложившийся при непосредственном участии Путина, является убедительным свидетельством правильной политики государства и достойного положения церкви в обществе.