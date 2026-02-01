Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной интронизации. Глава государства подчеркнул роль Русской православной церкви в жизни страны и отдельно отметил его организаторские достижения в управлении церковной структурой, что, по словам Путина, позволяет эффективно вести и духовную работу.
Путин отметил историческую роль Русской православной церкви в укреплении народа. Он назвал личными достижениями патриарха укрепление приходов и организационных структур.
В ответном слове патриарх Кирилл поблагодарил президента. Он охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия церкви и государства в России как уникальный для христианской истории, особенно на фоне тяжелого опыта прошлого. По словам патриарха, этот образ отношений, сложившийся при непосредственном участии Путина, является убедительным свидетельством правильной политики государства и достойного положения церкви в обществе.
В завершение беседы оба лидера сошлись во мнении, что важную основу для этого сотрудничества заложили первый президент России Борис Ельцин и патриарх Алексий II. Путин и патриарх Кирилл выразили намерение и далее продолжать совместную работу в этом направлении.
20 ноября 2025 г. Путин поздравил патриарха Московского с днем рождения. Предстоятелю РПЦ исполнилось 79 лет. Президент пожелал патриарху здоровья, чтобы он мог продолжать свое служение «в таком же, прямо скажем, жестком, напряженном режиме».