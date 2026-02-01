Медведев предрек Зеленскому судьбу булгаковского Берлиоза
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не сносить головы. Таким образом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев процитировал фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, комментируя ситуацию на Украине в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. Видео опубликовано в Telegram-канале Медведева.
«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. Я даже сужу по тому, что коллеги пишут. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – сказал Медведев.
Воланд фразой о пролитом масле предрекает судьбу редактора Берлиоза. Вскоре после этого Берлиоз, поскользнувшись на масле, которое пролила Аннушка, погибает под колесами трамвая.
В интервью Медведев также сказал, что цель победы России в спецоперации на Украине заключается в том, чтобы не допустить новых конфликтов в будущем.