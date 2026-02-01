Медведев предрек Зеленскому судьбу булгаковского Берлиоза

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. Я даже сужу по тому, что коллеги пишут. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – сказал Медведев.