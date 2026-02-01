Медведев: военная победа в спецоперации на Украине уже просматривается

Медведев: военная победа в спецоперации на Украине уже просматриваетсяЦель заключается в том, чтобы не допустить подобных конфликтов в будущем
Цель победы России в спецоперации на Украине заключается в том, чтобы не допустить новых конфликтов в будущем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
По его словам, цели спецоперации были заявлены изначально президентом РФ Владимиром Путиным. С тех пор они с некоторыми нюансами остаются неизменными. Медведев отметил, что факт военной победы очень важен и он уже прослеживается по целому ряду параметров. При этом нужно думать, что будет потом, заявил зампред Совбеза.
Также он заявил, что видит преемственность Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Медведев рассказал, что много общался со своими дедами и знает, что тогда происходило. Схожесть заключается в том, что граждане России защищают свою страну и близких.
Медведев заявил, что не желает обсуждать судьбу президента Украины Владимира Зеленского, но отметил, что «не сносить ему головы». Он добавил цитату из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Аннушка уже пролила масло».
Медведев также высказался о президенте США Дональде Трампе. Он заявил, что «Трамп – плоть от плоти американской системы». Лидер США, по словам Медведева, старается остаться в истории миротворцем, и где-то у него получается, а где-то – нет. Кроме того, контакты России и США при Трампе стали гораздо более продуктивными, и это на пользу делу в разрешении украинского кризиса. Экс-президент Штатов Джо Байден сторонился контактов с Москвой, напомнил зампред Совбеза России.
Трамп, отметил Медведев, «действует нахрапом», как бывший бизнесмен, что эффективно в отношении некоторых европейских стран. Он отметил, что заявления американского лидера бывают непродуманными или эмоциональными. При этом хаос, которым описывают действия Трампа, на самом деле скрывает осознанную и грамотную линию действий, заявил Медведев. При этом Россия так и не нашла у своих берегов подлодок, которые обещал направить президент США в 2025 г.