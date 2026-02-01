Медведев: военная победа в спецоперации на Украине уже просматривается

Медведев также высказался о президенте США Дональде Трампе. Он заявил, что «Трамп – плоть от плоти американской системы». Лидер США, по словам Медведева, старается остаться в истории миротворцем, и где-то у него получается, а где-то – нет. Кроме того, контакты России и США при Трампе стали гораздо более продуктивными, и это на пользу делу в разрешении украинского кризиса. Экс-президент Штатов Джо Байден сторонился контактов с Москвой, напомнил зампред Совбеза России.