FT: Си Цзиньпин призвал превратить юань в мировую резервную валюту

Директор по Китаю в The Asia Group Хань Шэнь Линь заявил, что Пекин хочет, чтобы юань стал глобальной валютой не обязательно для того, чтобы заменить доллар. Скорее для того, чтобы он стал стратегическим противовесом, ограничивающим влияние США в условиях раскола финансового порядка.