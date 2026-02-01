FT: Си Цзиньпин призвал превратить юань в мировую резервную валюту
Председатель КНР Си Цзиньпин призывает к тому, чтобы юань получил статус мировой резервной валюты, пишет Financial Times (FT).
В партийном журнале Qiushi Си заявил, что стране необходимо создать «мощную валюту», которая могла бы широко использоваться в международной торговле, на инвестиционном и валютном рынках. Газета пишет, что руководство Китая давно стремится к интернационализации юаня. Этот комментарий стал самым ясным определением цели главы КНР.
По словам Си, Китаю необходим «мощный центральный банк», чтобы управлять денежно-кредитной политикой, а также конкурентоспособные финансовые институты, способные привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены.
FT пишет, что заявления от КНР прозвучали на фоне повышенной неопределенности на мировых рынках. Ослабление доллара, возможная смена руководства Федеральной резервной системы США, геополитическая и торговая напряженность побудили центральные банки пересмотреть свою приверженность долларовым активам.
Директор по Китаю в The Asia Group Хань Шэнь Линь заявил, что Пекин хочет, чтобы юань стал глобальной валютой не обязательно для того, чтобы заменить доллар. Скорее для того, чтобы он стал стратегическим противовесом, ограничивающим влияние США в условиях раскола финансового порядка.
4 ноября 2025 г. министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия и Китай уже на 99,1% перешли на расчеты в юанях и рублях. Силуанов подчеркнул, что в 2024 г. двусторонняя торговля России и Китая достигла рекордного объема в $245 млрд и продолжает развиваться.