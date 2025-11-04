Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Силуанов сообщил о почти полном переходе РФ и КНР на расчеты в нацвалютах

Ведомости

Россия и Китай уже на 99,1% перешли на расчеты в юанях и рублях, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м российско-китайском финансовом диалоге в Пекине, передает «РИА Новости».

«Мы практически полностью перешли в расчетах национальной валюты, 99,1% расчетов – это в юанях и рублях», – отметил глава Минфина РФ.

Силуанов подчеркнул, что в 2024 г. двусторонняя торговля России и Китая достигла рекордного объема в $245 млрд и продолжает развиваться. Это происходит, по словам министра, несмотря на сдерживание двух экономик западными государствами.

Руководитель финансового ведомства также сообщил, что в 2025 г. уже зафиксированы высокие темпы товарооборота. Страны намерены закрепить успех и нарастить двустороннее сотрудничество.

4 ноября председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал председателя правительства России Михаила Мишустина как хорошего друга китайского народа. Он подчеркнул, что российский премьер усердно работал над развитием многопланового сотрудничества между странами в последние годы. Си выразил признательность за вклад Мишустина в укрепление двусторонних отношений.

Визит Мишустина в Китай состоялся 3–4 ноября. Вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном он подписал совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь