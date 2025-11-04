Силуанов сообщил о почти полном переходе РФ и КНР на расчеты в нацвалютах
Россия и Китай уже на 99,1% перешли на расчеты в юанях и рублях, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м российско-китайском финансовом диалоге в Пекине, передает «РИА Новости».
«Мы практически полностью перешли в расчетах национальной валюты, 99,1% расчетов – это в юанях и рублях», – отметил глава Минфина РФ.
Силуанов подчеркнул, что в 2024 г. двусторонняя торговля России и Китая достигла рекордного объема в $245 млрд и продолжает развиваться. Это происходит, по словам министра, несмотря на сдерживание двух экономик западными государствами.
Руководитель финансового ведомства также сообщил, что в 2025 г. уже зафиксированы высокие темпы товарооборота. Страны намерены закрепить успех и нарастить двустороннее сотрудничество.
4 ноября председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал председателя правительства России Михаила Мишустина как хорошего друга китайского народа. Он подчеркнул, что российский премьер усердно работал над развитием многопланового сотрудничества между странами в последние годы. Си выразил признательность за вклад Мишустина в укрепление двусторонних отношений.
Визит Мишустина в Китай состоялся 3–4 ноября. Вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном он подписал совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.