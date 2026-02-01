Лаура Фернандес лидирует в опросах перед выборами президента Коста-Рики

Ключевым аргументом в пользу «преемственности» стал обвал общественной безопасности. С 2023 г. в стране фиксируется около 900 убийств в год – почти на 50% больше, чем до прихода Чавеса к власти. Коста-Рика превратилась в крупный транзитный узел для наркотрафика из Южной Америки в США и Европу. В ответ правящая коалиция предлагает жесткие меры: введение режима ЧП в криминогенных зонах, масштабную судебную реформу и строительство «мегатюрьмы» по образцу сальвадорской.