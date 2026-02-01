Лаура Фернандес лидирует в опросах перед выборами президента Коста-Рики
В воскресенье, 1 февраля, в Коста-Рике проходят президентские выборы, которые могут стать поворотным моментом для страны, долгие десятилетия считавшейся эталоном стабильной демократии в неспокойном регионе. Об этом пишет The New York Times. Опросы показывают убедительное лидерство кандидата от правящей партии, что свидетельствует о запросе избирателей на жесткую политику в условиях беспрецедентного роста преступности.
Преемница и протеже нынешнего президента Родриго Чавеса Лаура Фернандес, согласно опросам, набирает около 40% голосов, что может гарантировать ей победу уже в первом туре. Ее ближайшие конкуренты отстают более чем вчетверо. 39-летняя Фернандес, бывшая главным представителем Чавеса в парламенте, строит свою кампанию на продолжении курса действующего президента.
Ключевым аргументом в пользу «преемственности» стал обвал общественной безопасности. С 2023 г. в стране фиксируется около 900 убийств в год – почти на 50% больше, чем до прихода Чавеса к власти. Коста-Рика превратилась в крупный транзитный узел для наркотрафика из Южной Америки в США и Европу. В ответ правящая коалиция предлагает жесткие меры: введение режима ЧП в криминогенных зонах, масштабную судебную реформу и строительство «мегатюрьмы» по образцу сальвадорской.
Однако эксперты и международные правозащитники предупреждают, что под лозунгами борьбы с криминалом Чавес и его сторонники последовательно ослабляют демократические институты. Президент, чей рейтинг одобрения остается высоким, регулярно атакует суды, избирательные органы и СМИ, называя Коста-Рику «совершенной диктатурой» бюрократии.
Страна, упразднившая армию в 1949 г. и направившая средства на образование и здравоохранение, сегодня переживает глубокий кризис идентичности. Победа Фернандес и завоевание ее партией квалифицированного большинства в парламенте (38 мест) позволит движению Чавеса взять под контроль судебную систему и открыть путь к изменению конституции для продления президентских полномочий, указывает NYT.
Воскресные выборы покажут, предпочтет ли коста-риканское общество, столкнувшееся с насилием, сохранение традиционной модели демократии или поддержит авторитарный тренд, уже охвативший ряд стран Центральной Америки.
В случае необходимости второй тур выборов пройдет 5 апреля. Полномочия нынешнего главы государства истекают 8 мая. Действующий президент Чавес не может баллотироваться на второй срок подряд и поддерживает кандидатуру Фернандес.