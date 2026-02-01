Газета
В Таиланде задержали двоих россиян по делу об убийстве Емельянова

Ведомости

Полиция Таиланда задержала двоих граждан России по подозрению в умышленном убийстве и тайном захоронении 30-летнего Михаила Емельянова, пропавшего 7 января, передает Matichon.

Подозреваемыми оказались 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Масдалев. Полиция задержала их в гостиничном номере в Бангкоке, после чего доставила в участок для допроса.

Следствие получило доказательства из записей с камер видеонаблюдения в деревне примерно в 1 км от места захоронения. На видео видно, как двое подозреваемых уезжают на мотоцикле от своего дома. Сиденье транспортного средства было сложено не полностью – в нем что-то находилось. Предполагается, что это были расчлененные части тела, упакованные в черные мешки. Кроме того, выяснилось, что двое подозреваемых наняли граждан Таиланда, утверждая, что им нужна помощь в поиске погибшего. Они стали ключевыми свидетелями.

Михаил Емельянов более двух лет продавал каннабис в районе Джомтьен провинции Чонбури, проживая в кондоминиуме в районе Кхао Пхак Тамнак на юге Паттайи. Он исчез 7 января, после чего его мать вылетела за границу, чтобы подать заявление в полицию.

1 февраля полиция обнаружила его останки. Части тела были захоронены в пяти разных местах вдоль пруда. В телефоне убитого полиция обнаружила чат, в котором Емельянову угрожали. От него требовали погасить долг в размере $120 000. Следствие считает, что мотив убийства связан с долгом, возникшим вокруг ситуации с неудачной продажей каннабиса.

