В Таиланде задержали двоих россиян по делу об убийстве Емельянова

Следствие получило доказательства из записей с камер видеонаблюдения в деревне примерно в 1 км от места захоронения. На видео видно, как двое подозреваемых уезжают на мотоцикле от своего дома. Сиденье транспортного средства было сложено не полностью – в нем что-то находилось. Предполагается, что это были расчлененные части тела, упакованные в черные мешки. Кроме того, выяснилось, что двое подозреваемых наняли граждан Таиланда, утверждая, что им нужна помощь в поиске погибшего. Они стали ключевыми свидетелями.