Средства ПВО сбили 38 украинских дронов за 10 часов
В период с 8:00 до 18:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Большую часть из них (27) сбили над территорией Белгородской области. Еще шесть БПЛА перехватили в небе над Краснодарским краем. По два беспилотника ликвидировали над Курской областью и над акваторией Азовского моря, один – над Брянской областью.
В ночь на 1 февраля российские средства ПВО уничтожили 21 украинский дрон. 14 дронов сбито над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному – над территориями Астраханской и Калужской областей.