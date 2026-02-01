Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 38 украинских дронов за 10 часов

Ведомости

В период с 8:00 до 18:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Большую часть из них (27) сбили над территорией Белгородской области. Еще шесть БПЛА перехватили в небе над Краснодарским краем. По два беспилотника ликвидировали над Курской областью и над акваторией Азовского моря, один – над Брянской областью.

В ночь на 1 февраля российские средства ПВО уничтожили 21 украинский дрон. 14 дронов сбито над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному – над территориями Астраханской и Калужской областей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте