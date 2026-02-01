Глава МИД Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США

Он отметил, что Иран и США смогут достичь соглашения по ядерной программе Тегерана. В обмен на это иранская сторона требует отмены санкций США, а также уважения права Ирана на продолжение обогащения урана в мирных целях. Арагчи пообещал, что, если переговоры провалятся, Иран будет готов к войне, хотя конфликт и выйдет за пределы страны.