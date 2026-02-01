Глава МИД Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США
Тегеран сможет возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе, если американская переговорная команда будет следовать тому, что говорит президент США Дональд Трамп. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что Иран и США смогут достичь соглашения по ядерной программе Тегерана. В обмен на это иранская сторона требует отмены санкций США, а также уважения права Ирана на продолжение обогащения урана в мирных целях. Арагчи пообещал, что, если переговоры провалятся, Иран будет готов к войне, хотя конфликт и выйдет за пределы страны.
CNN пишет, что возобновление переговоров застопорилось из-за требований Ирана сосредоточиться на ядерных вопросах и из-за отказа США сократить военное присутствие в регионе.
31 января The Wall Street Journal сообщала о сосредоточении у границ Ирана крупной группировки войск. Члены администрации уже представили Трампу планы военных действий против Ирана. В числе рассматриваемых вариантов – от нанесения точечных ударов по иранским ядерным и ракетным объектам до проведения полномасштабной военной операции с целью свержения действующего режима в Тегеране.
30 января Аракчи заявил, что сейчас планов проводить встречи с представителями США нет, но Турция и другие страны работают над рамками для потенциальных переговоров. Тегеран не будет вести диалог по своей программе баллистических ракет, уточнил министр. В целом же Иран готов к обоим сценариям – войне или дипломатии, объявил глава МИДа.