В Индии заявили об увеличении военных расходов в 2026 году до рекордных $94 млрд
Правительство Индии в рамках проекта бюджета на 2026-2027 финансовый год выделило министерству обороны рекордные 7,85 трлн индийских рупий (около $94,2 млрд), пишет The Hindu.
Издание отмечает, что это самый большой оборонный бюджет в истории страны, показатель увеличился на 15,19% по сравнению с прошлым годом.
Согласно представленным данным, расходы на оборону составят 2% от прогнозируемого ВВП Индии и займут 14,67% от всех государственных расходов.
Значительный рост объясняется необходимостью модернизации вооруженных сил, операционными нуждами, а также экстренными закупками вооружения после столкновений с Пакистаном.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что бюджет «укрепляет баланс между безопасностью, развитием и самообеспеченностью» и демонстрирует решимость правительства усилить национальную безопасность после «операции Синдур».
Среди крупнейших закупок – истребители нового поколения, подлодки, дроны и другие современные системы вооружений.