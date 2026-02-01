Газета
Главная / Политика /

В Индии заявили об увеличении военных расходов в 2026 году до рекордных $94 млрд

Ведомости

Правительство Индии в рамках проекта бюджета на 2026-2027 финансовый год выделило министерству обороны рекордные 7,85 трлн индийских рупий (около $94,2 млрд), пишет The Hindu.

Издание отмечает, что это самый большой оборонный бюджет в истории страны, показатель увеличился на 15,19% по сравнению с прошлым годом.

Согласно представленным данным, расходы на оборону составят 2% от прогнозируемого ВВП Индии и займут 14,67% от всех государственных расходов.

Как прошел государственный визит Владимира Путина в Индию

Политика / Международные отношения

Значительный рост объясняется необходимостью модернизации вооруженных сил, операционными нуждами, а также экстренными закупками вооружения после столкновений с Пакистаном.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что бюджет «укрепляет баланс между безопасностью, развитием и самообеспеченностью» и демонстрирует решимость правительства усилить национальную безопасность после «операции Синдур».

Среди крупнейших закупок – истребители нового поколения, подлодки, дроны и другие современные системы вооружений.

