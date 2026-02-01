Власти Ирана опубликовали список из 2986 погибших в ходе беспорядков

Власти Ирана характеризуют январские события как ситуацию, когда «законные экономические протесты были захвачены иностранными террористическими ячейками». По утверждению иранских силовых структур, 8-9 января эти элементы перешли к фазе «максимального насилия», реализуя стратегию «убивай и обвиняй», спланированную, по их версии, США и Израилем для дестабилизации страны. Из общего числа погибших 2427 человек были признаны «мучениками», включая как мирных жителей, так и сотрудников силовых структур.