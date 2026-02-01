Власти Ирана опубликовали список из 2986 погибших в ходе беспорядков
Правительство Ирана опубликовало официальные данные о погибших в ходе массовых беспорядков, имевших место в стране в конце декабря 2025 – начале января 2026 г. Список, содержащий 2986 имен, был составлен организацией судебной медицины и сверен с национальной организацией гражданской регистрации по распоряжению президента, пишет Tehran Times.
В официальном заявлении администрации президента Ирана подчеркивается, что республика рассматривает каждого человека как «мир связей и жизненно важную часть национальной ткани», в отличие от исторических противников, которые, по ее словам, используют человеческие жизни в качестве «политических цифр».
Согласно отчету, общее число погибших в результате столкновений в стране составляет 3117 человек. Разница в 131 имя объясняется в документе «неопознанными лицами или несоответствиями в национальных удостоверениях личности». Для завершения списка власти пообещали в ближайшее время выпустить дополнение, а также в течение 48 часов запустить специальную онлайн-платформу для приема заявлений от семей.
Власти Ирана характеризуют январские события как ситуацию, когда «законные экономические протесты были захвачены иностранными террористическими ячейками». По утверждению иранских силовых структур, 8-9 января эти элементы перешли к фазе «максимального насилия», реализуя стратегию «убивай и обвиняй», спланированную, по их версии, США и Израилем для дестабилизации страны. Из общего числа погибших 2427 человек были признаны «мучениками», включая как мирных жителей, так и сотрудников силовых структур.
США усилили критику Ирана на фоне подавления протестов. Администрация президента Дональда Трампа отправила в регион значительные военные силы, стремясь вынудить Иран к переговорам и заключению выгодной для Вашингтона сделки. Требования включают отказ от ядерной программы и производства баллистических ракет. Иран выразил готовность обсуждать ядерную программу, но не вопросы, связанные с ракетами.