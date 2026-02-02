Газета
Политика

Песков: Борис Ельцин – неотъемлемая часть истории России

Ведомости

Все очень бережно хранят память о первом президенте РФ Борисе Ельцине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Неотъемлемая часть истории нашей страны», – добавил он.

Песков напомнил, что 1 февраля президент РФ Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения Ельцина созвонился с его вдовой Наиной.

Ельцин родился 1 февраля 1931 г. в селе Бутка Уральской области (ныне – Свердловская область). В 1955 г. он окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова с квалификацией «инженер-строитель».

12 июня 1991 г. Ельцин одержал победу на первых выборах президента РСФСР, получив 57,3% голосов избирателей. В 1996 г. его переизбрали на второй срок. 31 декабря 1999 г. Ельцин досрочно покинул пост, передав полномочия премьер-министру Владимиру Путину. 12 апреля 2007 г. первый президент России был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. 23 апреля того же года он скончался от остановки сердца.

