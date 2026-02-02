Песков: у европейцев нет конкретики по организации диалога Путина и Макрона
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал здравой мысль, что необходимы каналы связи для прямого диалога между президентами России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
«Президент Путин неоднократно говорил, что мы остаемся открытыми для диалога в настолько широком формате, насколько к этому готовы сами европейцы», – добавил Песков.
По его словам, в настоящий момент нет никакой конкретики по возможной организации контактов российского и французского лидеров. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что не Россия была инициатором обновления любых видов общения, а Европа. Москва приветствует возвращение таких контактов.
1 февраля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Liberation заявил, что страны Европы должны располагать каналом связи для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого. Об этом он заявил в контексте заявления Макрона о возможном возобновлении контактов с Россией.