Главная / Политика /

Песков: у европейцев нет конкретики по организации диалога Путина и Макрона

Ведомости

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал здравой мысль, что необходимы каналы связи для прямого диалога между президентами России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Президент Путин неоднократно говорил, что мы остаемся открытыми для диалога в настолько широком формате, насколько к этому готовы сами европейцы», – добавил Песков.

По его словам, в настоящий момент нет никакой конкретики по возможной организации контактов российского и французского лидеров. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что не Россия была инициатором обновления любых видов общения, а Европа. Москва приветствует возвращение таких контактов.

1 февраля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Liberation заявил, что страны Европы должны располагать каналом связи для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого. Об этом он заявил в контексте заявления Макрона о возможном возобновлении контактов с Россией.

