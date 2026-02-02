Песков: у европейцев нет конкретики по организации диалога Путина и Макрона

1 февраля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Liberation заявил, что страны Европы должны располагать каналом связи для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого. Об этом он заявил в контексте заявления Макрона о возможном возобновлении контактов с Россией.