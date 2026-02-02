Великобритания отозвала аккредитацию у российского дипломата
Лондон отзывает аккредитацию у российского дипломата, сообщили в МИД Великобритании. Британская сторона назвала это ответом на высылку сотрудника посольства Великобритании в Москве.
«Мы самым решительным образом осуждаем ничем не спровоцированное и неоправданное решение России выслать британского дипломата в прошлом месяце, а также ее безосновательные обвинения в адрес наших сотрудников», – говорится в заявлении.
Британский МИД выразил «глубокое разочарование» тем, что Россия «стремится сорвать» работу британских дипломатических представительств и «воспрепятствовать нашей поддержке Украины».
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявил 15 января о выявлении сотрудника британских спецслужб в посольстве страны в Москве. Предполагаемым сотрудников спецслужб назвали Дэвиса Гарета Самьюэля. Российские власти лишили его аккредитации на работу.
МИД РФ выразил решительный протест временной поверенной в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия. Внешнеполитическое ведомство также пообещало ответ на в случае «эскалации ситуации» со стороны Лондона.