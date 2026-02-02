Сын кронпринцессы Норвегии обвиняется в изнасилованиях и угрозах убийством

Как уточнили в Окружном полицейском управлении Осло, Хейби был задержан 1 февраля по подозрению в нанесении телесных повреждений, угрозах ножом и нарушении запрета на приближение. Полиция ходатайствует о его заключении под стражу сроком на четыре недели, ссылаясь на риск повторных правонарушений. Вопрос об аресте будет рассмотрен судом в письменном порядке без проведения очного заседания.