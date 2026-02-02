Сын кронпринцессы Норвегии обвиняется в изнасилованиях и угрозах убийством
Полиция Осло задержала сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хейби по нескольким новым обвинениям. Об этом сообщило издание Trondheim24.
Как уточнили в Окружном полицейском управлении Осло, Хейби был задержан 1 февраля по подозрению в нанесении телесных повреждений, угрозах ножом и нарушении запрета на приближение. Полиция ходатайствует о его заключении под стражу сроком на четыре недели, ссылаясь на риск повторных правонарушений. Вопрос об аресте будет рассмотрен судом в письменном порядке без проведения очного заседания.
По данным суда, решение по мере пресечения ожидается 2 февраля. Адвокат Хейби подтвердила факт задержания, однако отказалась сообщать подробности о месте и обстоятельствах ареста.
3 февраля в окружном суде Осло начнется судебный процесс, в рамках которого Хейби предъявлены обвинения по 38 эпизодам. Среди них – изнасилование четырех женщин, домашнее насилие в отношении бывшей сожительницы, тяжкие наркопреступления и угрозы убийством.
Сам Хейби отвергает обвинения, включая все эпизоды изнасилования и домашнего насилия. В то же время он признал применение насилия к бывшей партнерше, перевозку каннабиса и нарушение запрета на приближение. Дело привлекло широкий общественный резонанс после его первого задержания в августе 2024 г.