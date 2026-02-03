Газета
Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

Ведомости

Бывший президент США Билл и его супруга Хиллари согласились дать показания в рамках расследования в отношении американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, они уступили требованиям председателя комитета по надзору палаты представителей Джеймса Р. Комера за несколько дней до того, как палата должна была проголосовать за привлечение их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу. На протяжении нескольких месяцев Клинтоны называли поступающие им повестки в суд «недействительными и юридически неисполнимыми». В частности, они обвиняли Комера в заговоре с целью навредить им как политическим противникам президента США Дональда Трампа.

В конце января минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имя Трампа упоминается в документах свыше 3000 раз. Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что история с Эпштейном станет постоянным оружием оппонентов Трампа как против него самого, так и против его сторонников. По его словам, часть избирателей уже точно приняла для себя решение о степени вовлеченности Трампа в события, связанные с личностью Эпштейна.

Читайте также:Как больше 3 млн файлов Эпштейна повлияют на Трампа
