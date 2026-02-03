Шойгу рассказал о предстоящих переговорах России и Мьянмы по линии «Роскосмоса»

28 октября 2025 г. главы МИД РФ Сергей Лавров и Мьянмы Тан Свей встретились на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Они обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества стран. Среди приоритетных направлений в российском МИДе отметили политический диалог, а также торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи. Кроме того, Лавров и Свей подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран и план межмидовских консультаций на 2025–2027 гг.