Маск согласился с тезисом о начале «гражданской войны 2.0» в США
Американский предприниматель Илон Маск поддержал утверждение о том, что в США началась «новая гражданская война». «Кажется, это так», – написал он в X, комментируя публикацию портала ZeroHedge с заголовком «Пришло время принять, что гражданская война 2.0 уже началась».
2 февраля сообщалось, что в США усилились протесты против действий миграционной и таможенной полиции (ICE). Акции начались после гибели многодетной матери Рене Гуд и медбрата Алекса Претти во время рейдов. Они возобновились с новой силой после решения федеральной судьи Кэтрин Менендес, которая 31 января отказалась остановить силовую операцию Metro Surge по просьбам Миннесоты и Миннеаполиса.
По данным CNN, протестующие провели не менее 200 акций в 43 штатах. Сообщалось, что антимиграционные рейды вызвали разногласия между местными и федеральными властями. В администрации президента Дональда Трампа считают действия ICE необходимыми для борьбы с нелегальной миграцией, тогда как руководство штата называет отдельные меры чрезмерными и опасными.
1 февраля Трамп заявил, что федеральные силы не будут вмешиваться в протесты в городах под управлением демократов без официального запроса местных властей. Такое указание было отдано министру внутренней безопасности Кристи Ноем. Но американский лидер подчеркнул, что любые атаки на федеральную собственность или персонал будут жестко пресекаться.