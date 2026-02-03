Маск согласился с тезисом о начале «гражданской войны 2.0» в США

2 февраля сообщалось, что в США усилились протесты против действий миграционной и таможенной полиции (ICE). Акции начались после гибели многодетной матери Рене Гуд и медбрата Алекса Претти во время рейдов. Они возобновились с новой силой после решения федеральной судьи Кэтрин Менендес, которая 31 января отказалась остановить силовую операцию Metro Surge по просьбам Миннесоты и Миннеаполиса.