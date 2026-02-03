Путин проведет международный телефонный разговор 3 февраля

2 февраля Путин провел совещание, посвященное развитию химической промышленности. Президент подчеркнул, что для обеспечения стратегического развития химической промышленности на долгосрочную перспективу нужны системный подход и слаженная работа бизнеса, государства, регионов и научных учреждений. Для реализации этих целей инициирован нацпроект «Новые материалы и химия», предусматривающий, что к 2030 г. в России запустят проекты по производству свыше 130 ключевых химических продуктов.