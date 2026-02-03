Газета
Главная / Политика /

Путин проведет международный телефонный разговор 3 февраля

Ведомости

Президент России Владимир Путин в середине рабочего дня 3 февраля проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в ходе брифинга.

В начале второй половины дня у Путина запланировано первое в этом году совещание с правительством по экономическим вопросам. Это традиционная практика: президент собирается с экономическим блоком кабмина, и стороны обсуждают актуальные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием.

«Из открытого будет вступительное слово Путина, традиционно все остальное будет в закрытом режиме», – уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что в течение дня у главы государства ожидается много рабочих встреч, которые не носят публичный характер.

2 февраля Путин провел совещание, посвященное развитию химической промышленности. Президент подчеркнул, что для обеспечения стратегического развития химической промышленности на долгосрочную перспективу нужны системный подход и слаженная работа бизнеса, государства, регионов и научных учреждений. Для реализации этих целей инициирован нацпроект «Новые материалы и химия», предусматривающий, что к 2030 г. в России запустят проекты по производству свыше 130 ключевых химических продуктов.

