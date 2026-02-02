Путин: до 2030 года будут реализованы проекты по выпуску более 130 химпродуктов

Для реализации этих целей был инициирован национальный проект «Новые материалы и химия», который предусматривает, что к 2030 г. в России будут запущены проекты по производству более 130 ключевых химических продуктов, включая перспективные инициативы в области мало- и среднетоннажного химического производства. Частные компании активно участвуют в этом процессе и планируют значительные инвестиции, добавил глава государства.