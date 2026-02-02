Путин: до 2030 года будут реализованы проекты по выпуску более 130 химпродуктов
Для обеспечения стратегического развития химической промышленности на долгосрочную перспективу требуется системный подход и слаженная работа бизнеса, государства, регионов и научных учреждений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отрасли, сообщает Кремль.
Для реализации этих целей был инициирован национальный проект «Новые материалы и химия», который предусматривает, что к 2030 г. в России будут запущены проекты по производству более 130 ключевых химических продуктов, включая перспективные инициативы в области мало- и среднетоннажного химического производства. Частные компании активно участвуют в этом процессе и планируют значительные инвестиции, добавил глава государства.
Химическая промышленность, по словам Путина, играет ключевую роль в экономике страны, поскольку ее продукция находит широкое применение в различных сферах. Она востребована в строительстве, энергетике, сельском хозяйстве, ЖКХ, медицине, электронике и др.
Российские компании производят тысячи видов продукции, начиная от простых товаров, таких как пищевая сода, и заканчивая высокотехнологичными полимерами, которые успешно конкурируют как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Власти видят перед собой цель обеспечить стабильное развитие химической промышленности в России, создать современные производства, которые будут эффективно использовать нашу богатую сырьевую базу. Эти предприятия должны быть оснащены квалифицированными специалистами и передовыми технологиями, соответствующими высоким стандартам охраны окружающей среды, продолжил российский лидер.
Участники совещания обсудят перспективы разработки новых технологий и видов химической продукции, а также рассмотрят, какие дополнительные меры необходимы для повышения эффективности работы отрасли на внутреннем и международном рынках. Особое внимание будет уделено вопросам развития производственной инфраструктуры и логистики для экспорта.
О том, что Путин проведет соответствующую встречу, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 2 февраля. «Это очень важный сектор экономики нашей страны, который так или иначе влияет на развитие других секторов», – добавил он.