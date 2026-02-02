Газета
Политика

Путин проведет совещание по развитию химической промышленности

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное развитию химической промышленности. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это очень важный сектор экономики нашей страны, который так или иначе влияет на развитие других секторов», – считает Песков. Он напомнил, что в России есть национальный проект, который очерчивает перспективы развития этой отрасли до 2030 г., и об этом будет говорить президент на совещании.

Также Путин проведет ряд встреч, которые не будут освещаться в СМИ.

30 января Путин провел совещание по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с членами правительства и Совета безопасности. Он отметил, что российская система ВТС сохраняет устойчивость и демонстрирует рост, несмотря на давление со стороны западных стран.

