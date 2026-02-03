1 февраля Песков также отмечал, что ненависть ко всему русскому взяла верх у польских властей. Так он комментировал слова президента Польши Кароля Навроцкого, который обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Представитель Кремля тогда добавил, что в ряде европейских стран у власти находятся «малообразованные и безответственные люди», неспособные отвечать на современные вызовы, а память о событиях войны, по его словам, долгие годы пытались вытеснить.