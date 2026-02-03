Песков: русофобские настроения продолжают доминировать у руководства Польши
Русофобские настроения продолжают преобладать у руководства Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую военную доктрину страны.
Журналисты спросили представителя Кремля о документе польского генштаба, согласно которому вооруженные силы республики должны быть готовы поражать ключевые точки ресурсной инфраструктуры России на расстоянии.
«Вряд ли чего-то иного от поляков можно было ожидать. Русофобские настроения, уже, собственно, зашедшие в ранг русофобской истерики, продолжают доминировать в руководстве страны», – сказал Песков.
Он добавил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности на фоне подобных «агрессивных устремлений».
1 февраля Песков также отмечал, что ненависть ко всему русскому взяла верх у польских властей. Так он комментировал слова президента Польши Кароля Навроцкого, который обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Представитель Кремля тогда добавил, что в ряде европейских стран у власти находятся «малообразованные и безответственные люди», неспособные отвечать на современные вызовы, а память о событиях войны, по его словам, долгие годы пытались вытеснить.