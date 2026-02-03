Рютте: иностранные войска появятся на Украине после мирного соглашения
Иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
«Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», – сказал он (цитата по телеканалу «Рада»).
До этого неоднократно подчеркивалось, что Россия не приемлет размещения иностранного контингента на Украине. 1 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что Москва последовательно выступает против членства Украины в НАТО и присутствия любых иностранных сил – как под флагом альянса, так и ЕС. По его словам, безопасность Киева станет возможной только тогда, когда Россия будет уверена, что территория Украины не используется как плацдарм для угроз.
8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что размещение европейских военных объектов на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция. По ее словам, все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.