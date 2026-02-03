Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рютте: иностранные войска появятся на Украине после мирного соглашения

Ведомости

Иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.

«Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», – сказал он (цитата по телеканалу «Рада»).

До этого неоднократно подчеркивалось, что Россия не приемлет размещения иностранного контингента на Украине. 1 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что Москва последовательно выступает против членства Украины в НАТО и присутствия любых иностранных сил – как под флагом альянса, так и ЕС. По его словам, безопасность Киева станет возможной только тогда, когда Россия будет уверена, что территория Украины не используется как плацдарм для угроз.

8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что размещение европейских военных объектов на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция. По ее словам, все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь