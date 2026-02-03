Рютте: иностранные войска появятся на Украине после мирного соглашения

До этого неоднократно подчеркивалось, что Россия не приемлет размещения иностранного контингента на Украине. 1 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что Москва последовательно выступает против членства Украины в НАТО и присутствия любых иностранных сил – как под флагом альянса, так и ЕС. По его словам, безопасность Киева станет возможной только тогда, когда Россия будет уверена, что территория Украины не используется как плацдарм для угроз.