Грушко: Россия не приемлет размещение западных военных на Украине
Размещение военных контингентов Запада на Украине неприемлемо. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Он пояснил, что Россия последовательно выступает против членства Украины в НАТО и размещения любых иностранных сил, будь то под флагом НАТО или ЕС, так как это не меняет сути вопроса. Грушко также отмечал, что безопасность Киева станет возможна, когда Москва будет уверена, что территория соседней страны не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил,что размещение европейских войск рассматривается как часть гарантий безопасности для Украины. Речь идет о возможном размещении французских войск и о поддержке со стороны США.
В конце 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские войска на Украине, даже в формате «коалиции желающих», станут законной целью для ВС РФ после завершения конфликта. Москва выступает против такого размещения.
В январе в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, Украины и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом, и охарактеризовал начало этих переговоров как сложное. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что Киев не пойдет на территориальные уступки. Ранее украинская сторона сообщала о готовности остановить линию фронта на существующих позициях.