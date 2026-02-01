Грушко: Россия не приемлет размещение западных военных на Украине

Он пояснил, что Россия последовательно выступает против членства Украины в НАТО и размещения любых иностранных сил, будь то под флагом НАТО или ЕС, так как это не меняет сути вопроса. Грушко также отмечал, что безопасность Киева станет возможна, когда Москва будет уверена, что территория соседней страны не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России.