Госдолг Украины почти достиг 100% ВВП

Бюджет страны на 2026 г. также составлен с рекордным дефицитом – $47,5 млрд (в 2025 г. он был $39,5 млрд). 2 ноября 2025 г. украинская партия «Европейская солидарность» предупреждала, что госдолг Украины с 2022 г. увеличился в три раза и что для его погашения потребуется 35 лет.