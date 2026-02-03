Госдолг Украины почти достиг 100% ВВП
Госдолг Украины составил 98,4% прогнозного ВВП в 2025 г. Об этом сообщили в министерстве финансов республики.
Общая сумма долга составила 9,042 трлн гривен – $213,3 млрд. Это на 29,5%, или на 28,4% в долларовом эквиваленте, больше показателя 2024 г. За 2025 г. госдолг страны прибавил $47,3 млрд в основном за счет финансирования от международных партнеров. Примерно 75% госдолга составляют внешние обязательства, из которых около 40% – перед Европейским союзом.
Бюджет страны на 2026 г. также составлен с рекордным дефицитом – $47,5 млрд (в 2025 г. он был $39,5 млрд). 2 ноября 2025 г. украинская партия «Европейская солидарность» предупреждала, что госдолг Украины с 2022 г. увеличился в три раза и что для его погашения потребуется 35 лет.
17 декабря 2025 г. депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, что каждый гражданин уже должен более $8000. Он подчеркнул, что страна задолжала больше, чем производит за год. Причинами он назвал коррупцию и неэффективное использование средств.
30 января стало известно, что Евросоюз с февраля 2022 г. по декабрь 2025 г. предоставил Украине свыше 100 млрд евро финансовой бюджетной поддержки, а также около 70 млрд евро на военные расходы. Кроме того, единоразовый платеж в размере 3,7 млрд евро был направлен Украине из доходов от замороженных российских активов.