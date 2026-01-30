ЕС перечислил в бюджет Украины более 100 млрд евро с февраля 2022 года

В декабре 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта также рассказал, что страны ЕС согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро в 2026–2027 гг. Займ будет обеспечен бюджетом Евросоюза и принят вместо прямого использования замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявляла, что Киеву не придется возвращать этот кредит, если Москва не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.