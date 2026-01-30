ЕС перечислил в бюджет Украины более 100 млрд евро с февраля 2022 года
Евросоюз с февраля 2022 г. по декабрь 2025 г. предоставил Украине свыше 100 млрд евро финансовой бюджетной поддержки, а также около 70 млрд евро на военные расходы. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты по документам Еврокомиссии.
Согласно материалам, «более 103,29 млрд евро было выделено на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь».
Кроме того, единоразовый платеж в размере 3,7 млрд евро был направлен Украине из доходов от замороженных российских активов.
На военные цели Украина получила еще 69,3 млрд евро от ЕС и его государств-членов. Также отмечается, что миссия Евросоюза по военной помощи уже подготовила 85 200 украинских военнослужащих.
28 января сообщалось, что в 2025 г. Киев получил от стран G7 $37,9 млрд из доходов от замороженных российских активов. Эта сумма составила более 70% всего иностранного финансирования украинского бюджета.
В декабре 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта также рассказал, что страны ЕС согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро в 2026–2027 гг. Займ будет обеспечен бюджетом Евросоюза и принят вместо прямого использования замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявляла, что Киеву не придется возвращать этот кредит, если Москва не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.