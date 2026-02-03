Газета
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили работу ОПЕК+

Ведомости

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провели телефонный разговор. Они обсудили работу в формате ОПЕК+, сообщили в Кремле. Также лидеры затронули «актуальную международную и региональную проблематику».

Стороны отметили, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, «приобрели подлинно многоплановый и обоюдовыгодный характер». Путин и Аль Сауд договорились и дальше работать на углублением сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

1 февраля вице-президент РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ отметили большую волатильность и неопределенность на мировом нефтяном рынке. Представители стран провели тогда встречу в режиме видеоконференции. Участниками стали Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

