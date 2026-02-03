Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили работу ОПЕК+

Стороны отметили, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, «приобрели подлинно многоплановый и обоюдовыгодный характер». Путин и Аль Сауд договорились и дальше работать на углублением сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.